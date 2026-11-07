¿Por qué los partidos de fútbol duran 90 minutos? El origen de una regla universal

El fútbol, deporte seguido por millones en todo el mundo, se rige por reglas aparentemente incuestionables. Una de ellas es la duración de los partidos: 90 minutos. Pero ¿por qué se fijó este tiempo y cómo se convirtió en un estándar universal?

El fútbol moderno está lleno de tradiciones y convenciones que parecen inmutables. Entre ellas, la duración de los partidos: dos tiempos de 45 minutos, separados por un descanso de 15. Aunque hoy resulta incuestionable, esta norma no siempre estuvo definida y surgió de manera gradual en el siglo XIX, cuando el fútbol empezaba a consolidarse en Inglaterra.

Te explicamos por qué los partidos de fútbol duran 90 minutos y todo sobre el origen de esta regla deportiva.

Los orígenes, en Inglaterra

En los primeros años del fútbol, a mediados del siglo XIX, no existía una regulación uniforme. Cada club organizaba los encuentros según sus propias costumbres y las duraciones podían variar. Algunos partidos se disputaban a 60 minutos, otros a dos horas, e incluso había casos en los que el tiempo se decidía antes de comenzar el juego de manera arbitraria.

El cambio hacia una regla común llegó en 1866, en un encuentro disputado entre el Sheffield Football Club y el London Football Club. Aquel partido fue clave porque ambos equipos pactaron jugar durante 90 minutos. La cifra, que buscaba un equilibrio entre exigencia física y espectáculo, comenzó a ganar aceptación.

La consolidación de los 90 minutos

La adopción definitiva llegó en 1863 con la fundación de la Football Association (FA), el organismo que estableció las primeras reglas de juego. Sin embargo, la duración del partido no se fijó de manera inmediata. Fue a partir de 1897 cuando la FA incluyó en su reglamento la disposición que establecía dos tiempos de 45 minutos con un descanso intermedio.

Desde entonces, la duración estándar quedó formalizada, lo que permitió unificar competiciones y dar coherencia al desarrollo del fútbol. Este cambio resultó fundamental para que el deporte pudiera expandirse más allá de Inglaterra y convertirse en un fenómeno internacional.

Razones prácticas de la duración

La duración de 90 minutos no fue una decisión al azar, sino el resultado de varias consideraciones prácticas. En primer lugar, hay que recordar que los futbolistas del siglo XIX no tenían la preparación física ni los recursos de entrenamiento de los que disfrutan los jugadores actuales. Un encuentro más largo habría supuesto un desgaste excesivo, limitando la calidad del juego.

Al mismo tiempo, esos 90 minutos ofrecían un equilibrio ideal para la competición: era tiempo suficiente para que los equipos desplegaran sus tácticas, se produjeran giros en el marcador y el resultado final reflejara el esfuerzo de ambos lados.

Por último, también influyó el punto de vista del público y de los organizadores. Una duración estándar convertía el espectáculo en algo más atractivo y predecible, evitando partidos interminables y facilitando que los espectadores siguieran el desarrollo con interés de principio a fin.

La excepción del tiempo añadido

Aunque los partidos duran 90 minutos, el árbitro puede añadir tiempo adicional para compensar interrupciones. Esta práctica, conocida como "tiempo de descuento" o "tiempo añadido", se introdujo en 1891 tras un partido entre Stoke City y Aston Villa. En aquella ocasión, el árbitro pitó el final del partido antes de que un penalti pudiera lanzarse, lo que generó gran controversia. Desde entonces, los árbitros tienen la potestad de prolongar el encuentro para asegurar que el tiempo perdido se recupere.

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