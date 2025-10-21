Enfado tremendo de Davidovich por quedarse fuera de la Copa Davis: "Soy el número 2 español..."

El tenista español no ha sido convocado por David Ferrer para las finales de la Copa Davis que se jugarán en Italia en el mes de noviembre.

Carlos Alcaraz, Marcel Granollers, Roberto Carballés y Pablo Carreño. Ese es el equipo que representará a España en las finales de la Copa Davis que se celebrarán en el mes de noviembre. Sorprende la ausencia de Alejandro Davidovich Fokina, el número 18 del mundo del ranking.

No entiende su ausencia y así lo ha manifestado en 'Marca': "Estoy en mi mejor ranking, el número 18 del mundo y soy el número dos español...".

"Me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho junto con mi equipo este año, sobre todo viniendo de un año anterior complicado. Los jugadores seleccionados también son grandes y seguro que van a darlo todo por España", dice el tenista español, que no estará en la cita de Italia.

No estuvo presente en las últimas citas de España: "Me ausenté en esas eliminatorias por problemas físicos. Este año he competido sin descanso, y mis retiradas en Toronto y Cincinnati fueron un alerta sobre mi estado. El capitán estaba al tanto de todo y en comunicación conmigo y con mi equipo".

David Ferrer es el capitán del equipo español y el que ha decidido que Davidovich no esté presente: "Ha sido una decisión del capitán David Ferrer y la respeto. Obviamente, me hubiera encantado estar en la lista representando a mi país, pero esta vez él ha decidido contar con otros jugadores".

A pesar de su ausencia, España tiene uno de los equipos más potentes y es de las grandes favoritas a la ensaladera. Además, la baja de Jannik Sinner en el equipo italiano abre una gran oportunidad al resto de selecciones.