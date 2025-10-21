El dardo del jefe de Ferrari a Red Bull y Mercedes: "Ellos no tienen..."

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, defiende que ellos sí tienen a dos pilotos que son "consistentes" en los puntos: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

A pesar de todos los problemas que está atravesando Ferrari, sobre todo con Lewis Hamilton, su jefe saca pecho. Fred Vasseur dice que ellos sí tienen dos pilotos que puntúan de manera habitual y otros como Mercedes o Red Bull no. Y la lucha por el mundial de constructores está en juego.

Mercedes lidera esa lucha con 341 puntos. Ferrari es su inmediato perseguidor con 334 puntos. Y por detrás Red Bull con 331. Muy apretada la lucha por ese segundo puesto. McLaren está en otra liga.

Esto dice Vasseur en palabras que recoge 'Auto Racer': "Ferrari tiene dos coches rápidos y consistentes en los puntos. Red Bull y Mercedes, no".

"Tenemos esa ventaja y debemos aprovecharla...", dice el jefe de Maranello, que celebró el podio de Charles Leclerc en el Gran Premio de Estados Unidos. Fue tercero el monegasco y cuarto Lewis.

Tienen claro cuál es su objetivo: "Queremos terminar segundos en constructores".

Ese es el botín que puede recoger Ferrari en una temporada muy pobre. Ninguna victoria ni de Leclerc ni de Hamilton. El británico tampoco ha conseguido subir al podio, logrando un récord negativo en la escudería de Maranello.