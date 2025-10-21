Ahora

Saca pecho

El dardo del jefe de Ferrari a Red Bull y Mercedes: "Ellos no tienen..."

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, defiende que ellos sí tienen a dos pilotos que son "consistentes" en los puntos: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Toto Wolff y Fred Vasseur.Toto Wolff y Fred Vasseur.Getty Images

A pesar de todos los problemas que está atravesando Ferrari, sobre todo con Lewis Hamilton, su jefe saca pecho. Fred Vasseur dice que ellos sí tienen dos pilotos que puntúan de manera habitual y otros como Mercedes o Red Bull no. Y la lucha por el mundial de constructores está en juego.

Mercedes lidera esa lucha con 341 puntos. Ferrari es su inmediato perseguidor con 334 puntos. Y por detrás Red Bull con 331. Muy apretada la lucha por ese segundo puesto. McLaren está en otra liga.

Esto dice Vasseur en palabras que recoge 'Auto Racer': "Ferrari tiene dos coches rápidos y consistentes en los puntos. Red Bull y Mercedes, no".

"Tenemos esa ventaja y debemos aprovecharla...", dice el jefe de Maranello, que celebró el podio de Charles Leclerc en el Gran Premio de Estados Unidos. Fue tercero el monegasco y cuarto Lewis.

Tienen claro cuál es su objetivo: "Queremos terminar segundos en constructores".

Ese es el botín que puede recoger Ferrari en una temporada muy pobre. Ninguna victoria ni de Leclerc ni de Hamilton. El británico tampoco ha conseguido subir al podio, logrando un récord negativo en la escudería de Maranello.

Las 6 de laSexta

  1. El Govern de Mazón bloqueó durante un año 12 millones recaudados en un fondo solidario urgente para los afectados por la DANA
  2. Aldama traslada al Supremo que entregó 20.000 euros en metálico a Ábalos para comprar un local en Valencia
  3. ¿Cuánta sangre donan? ¿Qué ayudas reciben?: PP y Vox crean las "listas del odio" en la Generalitat para diferenciar a los migrantes en las estadísticas
  4. Juanma Moreno echa balones fuera y apunta a un error humano y un sistema opaco heredado en los cribados de cáncer de mama pese a llevar siete años gobernando
  5. Tres ancianos compartiendo piso en 2055, el indignante anuncio del Ministerio de Vivienda que ha despertado las críticas
  6. La Fiscalía investiga la difusión en redes de las imágenes de las presuntas acosadoras de la menor que se suicidó en Sevilla