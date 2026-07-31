Caos en las calles de Ceuta con miles de migrantes colapsando la ciudad mientras la llegada masiva no cesa: "Parece la Guerra Mundial Z"

El contexto Este jueves, 30 de julio, miles de jóvenes marroquíes se concentraron en la frontera de Castillejos (Marruecos) con el objetivo de acceder a territorio español. De momento, ya son 19 las personas fallecidas en la que es la mayor crisis migratoria de la ciudad.

A escasos dos días de terminar el mes de julio, la ciudad autónoma de Ceuta vivía una nueva crisis migratoria, que comenzó este pasado jueves con la entrada de casi 50.000 personas que llegaban a nado a la ciudad. Algunas se han dejado la vida por el camino. De momento, ya son 19 las personas fallecidas que hay en la que ya es la mayor crisis humanitaria desde 2021.

laSexta fue testigo de cómo cientos de personas se lanzaban al agua y nadaban como podían hasta llegar a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.

Este viernes, la ciudad vive un auténtico caos: las fiestas, que se celebran del 1 al 8 de agosto, han quedado canceladas, los bares están cerrando, algunos ni siquiera han abierto y, desde ayer, muchas tiendas han echado el candado. Por las calles de la ciudad, se ve a muchos chavales merodeando para pillar lo que sea de comer o buscando como sea algo de ropa.

Así, decenas de personas se congregaban a las puertas de un Mercadona de la ciudad para conseguir algo de comida y preguntaban a la policía local, que vigilaba la zona, si el establecimiento iba a abrir. Algunos admiten a laSexta que tienen familiares en Barcelona y que su intención es desplazarse allí para trabajar.

Por su parte, un empresario, dueño de una cafetería y de un autolavadero de la ciudad, confiesa ante las cámaras de laSexta que la situación es realmente caótica: "Va a sonar un poco feo, pero parece 'Guerra Mundial Z'". Cuenta que este mismo viernes por la mañana, cuando llegaban las cajas de pan a la cafetería, tuvieron que repartirlas porque "nos las quitaban de las manos". Su establecimiento ha sido uno de los que han tenido que cerrar.

"O se mete ya el Gobierno de por medio y manda al Ejército para que empiece a deportar a Marruecos o... Cuando estas personas empiecen a tener hambre, va a haber saqueos. Y entonces va a salir la gente de Ceuta y va a haber problemas grandes", afirma.

Ante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el empresario se muestra un tanto cauto: "Para dar la cara, soy el primero que los apoya, pero para venir a hacerse la foto y quedar bien, no merece la pena que vengan. Si es así, no los queremos. Porque aquí somos tan españoles como en la Península, porque desde aquí van a saltar a la Península y eso es un problema bastante grande", asegura a laSexta.

Sánchez y Marlaska visitan Ceuta para atajar la crisis migratoria

Este mismo viernes, se espera la llegada de Pedro Sánchez a la ciudad, que viajará junto Marlaska, que movilizará al Ejército para hacer frente a la crisis. De hecho, este pasado jueves, el Ministerio del Interior anunciaba que las Fuerzas Armadas reforzarían el dispositivo en la ciudad autónoma con el envío de nuevos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para hacer frente a la grave crisis migratoria y "mantener la seguridad".

El jefe del Ejecutivo se desplazará a las 11:40 a la frontera del Tarajal, donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las 12:00, acudirá al Palacio de la Asamblea para asistir a una reunión de coordinación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas y otras autoridades.

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