Así es el nuevo motor Honda para el Aston Martin de Fernando Alonso

El AMR26 ha rodado por primera vez con la nueva unidad de potencia desarrollada en Sakura con muy buenos resultados y el asturiano probará esta nueva versión de su monoplaza en unas semanas en el Gran Premio de los Países Bajos.

La Fórmula 1 llega al parón de verano tras un Gran Premio de Hungría que se llevó Lando Norris pero donde Fernando Alonso fue uno de los pilotos más reforzados. El asturiano finalizó 14º, aún lejos de los puntos, pero sin duda con una gran mejoría respecto a lo que Aston Martin había mostrado hasta el momento.

Un resultado propiciado por el gran paquete de mejoras que el AMR26 estrenó en Hungaroring. Unas grandes noticias para Fernando que mostró su alegría tras la prueba por poder volver a ser competitivo, aunque sea en mitad de tabla. El bicampeón mundial ha vuelto sonreír y Hungría no sería más que la primera puesta en escena de este nuevo AMR26, que espera introducir un nuevo motor Honda en el GP de los Países Bajos.

Una nueva unidad de potencia que ya ha podido probar Jak Crawford, junto a las actualizaciones del ADUO, en Hungaroring, durante un 'filming day' a puerta cerrada donde ha corrido 200 kilómetros. Un valioso test para Aston Martin que habría resultado muy positivo, después de eliminar por completo las vibraciones que el monoplaza arrastraba desde el inicio del curso.

En tres semanas tendrá lugar el próximo Gran Premio en Zandvoort, donde Alonso probará este nuevo motor por primera vez. Se espera que Honda gane en torno a 40 caballos de potencia a partir de los Países Bajos, por lo que la versión actual del AMR26 iría mejorando sus prestaciones a medida que avanza la temporada de F1.

Por el momento, las mejoras vistas en Hungría han servido para ver por primera vez en 2026 a Alonso en Q2. Además, en la carrera del domingo logró superar a Cadillac, Williams, Haas y un Alpine. Unos resultados prometedores y unas mejoras en el equipo de Adrian Newey que, hasta el momento, están cumpliendo con las expectativas.

Está por ver el desempeño del piloto español lo que resta de temporada, pero sin duda, todo parece apuntar que Fernando Alonso por fin cuenta con un coche que le aporta ciertas garantías para, al menos, luchar por los puntos cada fin de semana y demostrar su innegable talento sobre la pista.

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