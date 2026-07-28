El Mundial hace aflorar la xenofobia y el racismo: las redes sociales se ensañan con Francia y Lamine Yamal

Los detalles El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha detectado 54.771 contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias en redes sociales durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde su inicio el 11 de junio.

Durante el Mundial de Fútbol 2026, ganado por España, se registraron numerosos mensajes racistas en redes sociales, según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Se detectaron cerca de 55.000 mensajes de odio, principalmente dirigidos contra jugadores de la selección francesa y Lamine Yamal, del Barça. El 52 % de estos mensajes se relacionaron directamente con el evento deportivo. La final entre España y Argentina intensificó los ataques, especialmente contra la población latinoamericana y del norte de África. El informe de OBERAXE concluye que el Mundial puede ser un contexto para difundir prejuicios racistas y xenófobos.

Los mensajes de racismo han aflorado en redes sociales durante toda la celebración del Mundial de Fútbol 2026, donde España se alzó con la gran Copa del Mundo. Las redes, una vez más, como reflejo de la sociedad.

Así lo muestran los datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), que ha detectado cerca de 55.000 mensajes de odio en redes sociales durante esta gran cita deportiva que se ha celebrado durante algo más de un mes en EEUU, México y Canadá.

Sobre todo, las redes sociales se han ensañado en especial contra los jugadores de la selección francesa y el español y jugador del Barça, Lamine Yamal. Según los datos de OBERAXE, el 52 % de los mensajes de odio detectados entre el 11 de junio y el 21 de julio estaban directamente relacionados con la gran cita deportiva, tal como ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El observatorio destacó el volumen de contenidos hostiles hacia Lamine Yamal -de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna- con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, así como contra la selección francesa, que ha sido diana por la cantidad de futbolistas con origen o ascendencia extranjera.

La final del Mundial entre las selecciones de España y Argentina actuó como detonante, ya que si bien los ataques contra la población latinoamericana han supuesto un 15% del total, estos se intensificaron durante el partido entre la Roja y la Albiceleste.

El principal grupo diana, con el 66 % de los mensajes, ha sido la población procedente del norte de África, especialmente con relación a la selección de Marruecos; y el 13 % de los contenidos reportados se han dirigido contra las personas musulmanas, reproduciendo estereotipos y discursos excluyentes.

El 74% de los contenidos analizados incluyen mensajes que deshumanizan y degradan

Según el documento del ministerio, el discurso de odio detectado durante el Mundial de fútbol refleja que el 74% de los mensajes incluyen contenidos que atentan contra la dignidad de los grupos diana a través de la deshumanización.

En cuanto al tipo de lenguaje empleado, predomina el uso de un lenguaje agresivo explícito, presente en el 50% de los mensajes analizados. También destacan los mensajes racistas y xenófobos que promueven el descrédito, que representan el 40% del total, atribuyendo a estas personas características negativas por su mera pertenencia al colectivo mediante mensajes como "lastre del progreso estos moros, atraso y barbarie".

Por otro lado, el 15% de los comentarios reportados incitan a la expulsión de estos grupos diana, mientras que el 14% promueve la violencia contra ellos. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia concluye que "el Mundial de fútbol puede servir como contexto para la difusión de prejuicios racistas y xenófobos que trascienden lo deportivo".