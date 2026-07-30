El novio de Ayuso pone en venta su vivienda en Chamberí por 1,8 millones de euros tras la compra del 'ático secreto'

Los detalles El empresario imputado adquirió el piso en 2022 por 850.000 euros, muy por debajo del precio de mercado, y antes de comprar también el ático superior.

Nuevo capítulo en la polémica inmobiliaria de Isabel Díaz Ayuso. El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha puesto en venta por 1.790.000 euros el piso en el que ambos han vivido en Chamberí desde 2023, según ha adelantado 'El Plural'.

Se puso a la venta, además, justo después de la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo ubicado en el mismo barrio madrileño en el que viven Ayuso y su pareja para, según han asegurado, usarlo como "oficina" temporal de la presidenta regional durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos. Estas alegaciones, sin embargo, no han convencido a muchos ya que en el catastro aparece como uso residencial.

Además, apenas 24 horas después de conocerse su adquisición, que se realizó hace tres meses según informó 'El País' este miércoles, Planifica Madrid —empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el patrimonio inmobiliario— ha anunciado el inicio del proceso de venta de varios inmuebles, entre los que se encuentra ese ático.

Tras esa polémica, este jueves se ha conocido la puesta a la venta del piso que el empresario imputado adquirió en 2022 por 850.000 euros, muy por debajo del precio de mercado, y antes de comprar también el ático superior. De esta forma, se pone a la venta ahora por un precio bastante superior por el que lo compró González Amador.

Idealista y la página de la inmobiliaria encargada, GILMAR, muestran imágenes de la vivienda, de 211 metros cuadrados, cuatro habitaciones, tres baños y una terraza de diez metros cuadrados en una vivienda "completamente reformada", según aseguran.

El entorno de Ayuso ha asegurado a 'El País' que no conocía la operación inmobiliaria de González Amador, que ha desligado de la compra del ático por parte de una empresa pública. "Si Alberto vende el piso es cosa privada. La Administración de la Comunidad de Madrid nada tiene que ver. Y hemos buscado un despacho para la presidenta, no una residencia”, han dicho desde Sol.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido