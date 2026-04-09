El plan de Aston Martin para darle a Alonso un coche competitivo en 2026

Desde Silverstone habrían logrado reducir el tiempo de un hipotético 'gardening' para Wheatley, lo que acortaría los plazos para una posible llegada en sustución de Adrian Newey.

La inesperada salida de Jonathan Wheatley de Audi en las últimas semanas ha causado un revuelo importante dentro de la Fórmula 1. El exdirector deportivo del equipo alemán abandonó su cargo por "motivos personales" aunque todo parecía indicar que el movimiento estaba motivado por una posible llegada del británico a Aston Martin.

Las cosas no están saliendo nada bien en este inicio de 2026 para Fernando Alonso. En Silverstone están muy descontentos con el AMR26 y el trabajo realizado conjuntamente con Honda, que no ha resultado en un monoplaza competitivo.

Desde Sakura señalaban al recién llegado Adrian Newey como responsable de desarrollar un chasis incompatible con su unidad de potencia. Más allá de eso, el trabajo del legendario ingeniero no está cumpliendo con las expectativas.

A pesar de que en todo momento Lawrence Stroll y Koji Watanabe han declarado tener total confianza en Newey, una sustitución temprana parece el escenario más probable y la salida de Wheatley de Audi podría tener mucho que ver.

Además, desde 'Autosport' afirman que Aston Martin habría conseguido reducir el periodo de 'gardening' para el británico, acercando aún más su llegada a Silverstone.

Está por ver si este movimiento terminará por producirse y, en caso de hacerlo, cuando se ejecutaría la incorporación de Wheatley al equipo de Stroll. Por el momento Newey continúa a la cabeza del proyecto de Alonso, que atraviesa ahora un valioso mes sin carreras para centrarse en mejorar el AMR26, a la espera de un esperanzador ADUO que podría darle a Fernando los primeros motivos para soñar por un buen 2026.