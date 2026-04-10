"Este parón viene bien"
Ducati desecha a Bagnaia y se encomienda a Marc Márquez: "No está al máximo, pero..."
Michele Pirro, piloto probador de la marca italiana, reconoce la superioridad actual de Aprilia pero confía en la "reacción" del eneacampeón.
Aprovechando el parón de MotoGP por la cancelación del Gran Premio de Catar, Michele Pirro ha concedido una entrevista al 'Corriere Romagna' para analizar las primeras impresiones que está dejando la temporada tras haberse consumido tres citas del calendario.
Lo que por el momento es ineludible es la superioridad de Aprilia: "Es parte del deporte, hay ciclos. Ahora es el momento de Aprilia, que está en forma. Era algo que tarde o temprano iba a pasar. Nosotros hemos tenido limitaciones y nos estamos defendiendo".
Eso sí, no duda de que Ducati reaccionará y, omitiendo el nombre de Pecco Bagnaia, se encomienda al vigente campeón.
"Marc no está al máximo, pero Aprilia ya dio un gran paso al final del año pasado y ahora han empezado muy fuertes. El Mundial es largo y confío en que podremos reaccionar. Este parón viene bien, también para que Marc se recupere", ha señalado.
De cara al Gran Premio de España, Pirro espera que puedan estar más cerca de las motos de Noale: "En Jerez Aprilia será fuerte, y Bezzecchi parece muy competitivo, pero creo que podremos estar ahí. Hay aspectos que aún podemos mejorar".
"Quizá el sábado somos más competitivos que el domingo, pero forma parte del deporte. Estamos persiguiendo, pero también trabajando en el proyecto de 2027, así que tenemos mucho trabajo por delante", ha zanjado.