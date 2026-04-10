Pedro Acosta revela el secreto de Aprilia: "Han encontrado algo que hace que la moto gire mejor"

El 'Tiburón de Mazarrón' habla sobre la situación en el Mundial de MotoGP con el punto de mira en Jerez, para disputar la cuarta cita de la temporada.

El campeonato de MotoGP ha sido una completa montaña rusa en las primeras tres rondas de la temporada. Apriliaha emergido como la moto a batir quitándole el puesto a una Ducati que solo ha podido ganar la sprint en el circuito de Goiânia con Marc Márquez.

Sin embargo, KTM también ha estado en la lucha por victorias. Pedro Acosta se llevó la sprint en el primer gran premio en Tailandia y tras las primeras tres citas del calendario, se ha colocado tercero en el Mundial con 60 puntos y a 21 del líder, Marco Bezzecchi.

El piloto de KTM solo tiene por delante a las dos Aprilia (Jorge Martín 2º con 77 puntos), quien claramente es la marca a batir. "Aprilia ha encontrado algo que hace que la moto gire mejor. Fueron extremadamente consistentes en Austin, especialmente en la primera sección con todos los cambios de dirección", dijo Acosta, según recoge 'Speedweek'.

Un último Gran Premio de los Estados Unidos positivo para KTM, con un podio de Bastianini en la sprint, y otro de Acosta en la carrera del domingo. Sin embargo, a pesar del resultado, el 'Tiburón de Mazarrón' cree que todavía están por detrás de Aprilia y de Ducati.

"Ducati sigue siendo súper competitiva con uno o dos pilotos. Pero fue importante que Enea Bastianini diera un paso adelante el fin de semana de Austin. Eso fue importante para él, para la marca y también para mí. Eso es lo que necesitamos hacer. Sabemos que Aprilia y Ducati están actualmente un paso por delante de nosotros, o quizás dos", ha señalado.

Ahora, el piloto español pone el punto de mira en la próxima carrera de la temporada en Jerez. "Cada carrera es ahora una incógnita. Fuera de Europa, la moto ha rendido bastante bien, pudimos mantener el ritmo de Aprilia y Ducati en carrera, pero no tenemos mucho margen para vencerlas. Aprilia y Ducati, en cambio, rinden bien en todos los circuitos, independientemente de si son de aceleración y desaceleración. Por lo tanto, Jerez será la próxima incógnita para nosotros. De momento, nuestro objetivo es terminar entre los cinco primeros en cada carrera", concluyó Acosta.