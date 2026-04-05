Los pilotos de la Fórmula 1 se 'mojan': ¿En qué es Fernando Alonso el mejor?

La competición ha organizado un juego de preguntas para los pilotos del 'Gran Circo', donde muchos no han dudado en señalar a los españoles como los favoritos en varias de las preguntas.

La Fórmula 1 a través de su canal oficial de 'Youtube' ha publicado un curioso juego en el que muchos de los pilotos de la parrilla han participado. La finalidad era escoger al corredor favorito para las distintas preguntas que les iban planteando... Atención a sus respuestas.

Cuando tuvieron que escoger al que mejores celebraciones había dentro del 'paddock' hubo un vencedor claro: Fernando Alonso.

A pesar de llevar casi 13 años sin ser el primer clasificado, los míticos gestos y bailes del asturiano durante su etapa en McLaren aún permanecen en la mente de los pilotos. Oscar Piastri, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon o Arvid Lindblad seleccionaron al español.

El bicampeón mundial también tuvo éxito en la pregunta sobre quién sería el más gracioso. Concretamente Albon dejó un mensaje particular: "Siempre va a decir algo gracioso pero centrado solo en las carreras, es muy gracioso".

Y Fernando sorprendía por igual al señalar a su compañero en Aston Martin, Lance Stroll, como el que siempre le saca una sonrisa.

Y otra de las preguntas destacadas buscaba encontrar al piloto más hablador dentro del 'chat' grupal que mantienen los corredores. La mayoría lo tuvo claro, Carlos Sainz, fue elegido por Hadjar, Nico Hulkenberg, Gasly, Esteban Ocon, Oliver Bearman y por sí mismo incluso.

El madrileño también dejó caer la posibilidad de ocupar el puesto de jefe de equipo en futuro, algo en lo que competiría con Alonso, que también fue muy nombrado en la pregunta.

Todo parece apuntar a una atmósfera muy positiva en el 'paddock' de este año. A pesar de su rivalidad sobre la pista se respira respeto y deportividad, unos valores necesarios para que la Fórmula 1 continúe siendo un gran espectáculo.