Los expertos de la F1 meten a Fernando Alonso entre los mejores... y lanzan a Hadjar al liderato

En el ranking del Gran Premio de Países Bajos Fernando Alonso se queda con una nota de 7 y se cuela entre los diez mejores: Isack Hadjar tiene un 10.

Fernando Alonso vuelve a estar entre los mejores en el ranking de los expertos de la Fórmula 1. Ha sumado una nota de 7, en el noveno puesto. Aunque fue una decepción teniendo en cuenta que en los entrenamientos del viernes parecía que podían estar incluso en la pole.

"Alonso y Aston Martin dieron de qué hablar el viernes cuando dividieron a los McLaren en los Libres 2, levantando las expectativas de luchar por el podio. No terminó de funcionar de esa forma, con Alonso siendo superado por coches más rápidos en clasificación y Stroll acabando en el muro", dice el análisis de los expertos.

"En carrera, pese a las frustraciones con el timing de las paradas y perdiendo tiempo en el tráfico, Alonso pudo añadir más puntos a su casillero siendo octavo", detallan.

Isack Hadjar ha sido el líder de la jornada. Una nota perfecta, un 10. "Hadjar empezó su temporada de debut en Fórmula 1 en circunstancias dolorosas con un accidente en la vuelta de formación del GP de Australia, pero desde entonces, el joven francés ha brillado con Racing Bulls", detallan los expertos.

"Llegó a un nuevo nivel en Zandvoort con un gran cuarto puesto en clasificación, defendiendo de forma brillante ese lugar en carrera, antes de aprovechar la ventaja del abandono de Norris para conseguir su primer podio", sentencian.