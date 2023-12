Todas las miradas apuntan a AlphaTauri. A Red Bull, y a AlphaTauri. A dos equipos que son, prácticamente, uno solo. A dos escuderías que son casi la misma. No por rendimiento, siendo la de las bebidas energéticas muy superior a la que de momento lleva por nombre una marca de ropa, sino porque comparten no pocas cosas entre ellas.

Y es que la matriz es la misma. Es la que es, es lo que en un comienzo hizo que hasta el nombre fuera igual pero traducido al italiano. Y por ello, por cómo es su relación y por a saber cuántas piezas comparten unos y otros, están bajo la lupa de diversos equipos de F1.

Se han defendido, afirmando que Aston Martin y McLaren tienen más en común con el RB19 que el monoplaza de Faenza. Sin embargo, ahora la FIA también se ha metido en el juego.

Más control de la FIA

En un juego que, eso sí, no solo les involucra a ellos sino también a otra relación más que curiosa como la que mantienen Ferrari y Haas. Por ello, Nikolas Tombazis, jefe de monoplazas de la FIA, ha lanzado un aviso muy serio.

"Controlamos a esos equipos que están muy unidos los unos a los otros más a fondo a que a los que son independientes. Es preocupante. No queremos que ocurra y nos vamos a asegurar", dice.

Porque saben lo que puede suceder: "Ha sido una preocupación, pero no solo entre Red Bull y AlphaTauri. También hay otros equipos".

"AlphaTauri tiene soluciones diferentes a las de Red Bull, y no parece haber señales de colaboración directa. Trabajan duro, y han dado un paso adelante... pero asegurarse de que esa colaboración no se produce es una parte muy delicada", insiste.

Y avisa: "Vamos a publicar nuevas directrices sobre cómo nos pueden convencer de que todo eso no sucede. Vamos a auditar a esas marcas para asegurarnos de que están separadas".