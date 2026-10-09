Salvaje crítica de Sainz a la FIA por el error informático de Singapur: "No les ha importado..."

Malas noticias para Carlos Sainz: la FIA le impone una sanción de tres puestos en el GP de España

El madrileño, que se quedó fuera en la 'SQ3', se ha mostrado tremendamente frustrado después de que su Williams quedara 'limitado' ante el resto de rivales.

Carlos Sainz ha sido uno de los grandes afectados por el increíble fallo de software que han sufrido algunos monoplazas en la clasificación de la 'sprint' del Gran Premio de Singapur. El de Williams ha visto como su monoplaza perdía de repente el 'modo adelantamiento'.

Lo preocupante, que había otros pilotos que sí diponían de esta herramienta que potencia la velocidad de los Fórmula 1. La FIA ha asumido el error pero no ha compensado a los corredores y las escuderías afectadas. Aston Martin y Fernando Alonso, entre esos perjudicados.

Sainz también ha salido tremendamente fastidiado por este inédito error, que ha generado aún más desconfianza en el nuevo sistema tras una polémica parecida que ya sucedío en Sepang. El madrileño ha terminado adjucándose la vigesimosegunda plaza, es decir, la última.

Su enfado tras la sesión ha sido muy remarcable: "Por el motivo que sea, a la FIA no le ha importado que la mitad de la parrilla tuviera más potencia. No sé por qué el deporte hace cosas distintas dependiendo de quién se quede fuera en la primera vuelta o en la Q1".

Es el segundo fallo del software que sufren los Fórmula 1 en dos grandes premios. Una situación que genera dudas hacia el nuevo reglamento y todo el sistema informático que tienen implementados los monoplazas.

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