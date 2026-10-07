La comentada queja de Carlos Sainz sobre la nueva F1: "Malasia es un 'circuitazo', pero..."

Malas noticias para Carlos Sainz: la FIA le impone una sanción de tres puestos en el GP de España

Después del regreso de la F1 al circuito de Malasia, Carlos Sainz ha pedido volver a la competición de toda la vida: "Es un 'circuitazo'".

La Fórmula 1 trasladó el Gran Premio de Bahréin a Malasia, al circuito de Sepang, y los pilotos estaban encantados con esa vuelta al pasado. Carlos Sainz aprovechó para lanzar su queja y reivindicar a los trazados de siempre en la competición.

En palabras que publica 'Motorsport', el piloto español lanzó muchos elogios a Malasia: "Es un circuitazo, un circuitazo de Fórmula 1...".

"Creo que el asfalto le da carácter al circuito, creo que le da un toque de degradación, de hacerle un circuito un poco más especial que los demás, que son asfaltos nuevos con mucho grip", explica el piloto de Williams, que a pesar de pasarlo mal por el rendimiento de su coche, sí disfrutó en Sepang.

Cree que los circuitos nuevos están perjudicando al mundial: "La Fórmula 1 tuvo una época muy buena... y luego de repente salieron los Sochi, los Abu Dhabi, que no nos gustaron a nadie. Luego se hizo Austin, que es un circuitazo".

Los pilotos aterrizan ahora en Singapur para el circuito urbano de Marina Bay. Otro de esos circuitos modernos, aunque este sí ha recibido elogios por parte de la parrilla.

Carlos, en busca de nuevos puntos

No está siendo un buen año para Sainz y para Williams. El coche ha pasado de la zona media a la parte de atrás. Y sólo ha podido sumar siete puntos. Dos más que su compañero de equipo, Alex Albon. Y empatado con un Fernando Alonso cuyo Aston Martin está claramente en la parte más oscura de la parrilla.

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