El Gran Premio de Qatar, finalmente, lo ha vuelto a ganar el de siempre. Sin embargo, la historia podría haber sido bien distinta para Max Verstappen si Lewis Hamilton no se hubiera tocado con George Russell.

Y es que el joven británico, a pesar de tener que remontar tras el incidente, ha demostrado que tenía ritmo más que de sobra como para haber acabado, al menos, segundo. Por ello, desde Mercedes son conscientes de que podrían haber maximizado aún más los resultados y haber aumentado la ventaja con Ferrari en el campeonato.

El propio Russell, además, ha querido analizar la situación y, pese al resultado, se ha mostrado muy satisfecho con el ritmo del equipo: "No veo ninguna razón por la que no pudiéramos desafiar a Verstappen. Creemos que teníamos el mismo ritmo, si no más rápido que McLaren".

"Ver a Piastri acercarse tanto a Max fue realmente sorprendente. Fue una gran oportunidad perdida para los dos. Sólo tenemos un objetivo: terminar segundos en el Campeonato de Constructores", asegura George en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Antes de la carrera hablé con Lewis durante mucho tiempo sobre cómo trabajar juntos... la pelea no es entre nosotros, sino con Ferrari. Afortunadamente, aun así este fin de semana sumamos más puntos que ellos", añade.

Sin embargo, a pesar del accidente que les costó a ambos lo que podría haber sido la primera victoria de la temporada para el equipo alemán, Russell aclara que no hay ningún problema entre ellos y que, además, existe un gran "respeto mutuo".

"Lewis y yo estaremos bien. Tenemos un enorme respeto mutuo. No fue nada intencionado por ninguna de las partes. Realmente aprecio que se haya disculpado por esto. Como dije en la radio, en cada accidente hay dos personas involucradas y realmente aprecio lo que dijo", concluye George.