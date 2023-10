Otro fin de semana brillante para McLaren. Nada tiene que ver su inicio de temporada a cómo marchan a cinco carreras para el final. Otra vez Lando Norris y Oscar Piastri en el podio.

Y la escudería ha alcanzado los 500 podios en la Fórmula 1. En realidad, 501 en el Gran Premio de Qatar. Un cartel conmemorativo en el que faltaba Jenson Button.

Y el expiloto rápidamente se dio cuenta y se lo hizo saber al equipo. "Mis 26 podios para vosotros obviamente no cuenta así que sólo tenéis 475", escribió el británico.

Button fue piloto de McLaren entre 2010 y 2017 justo después de proclamarse campeón de la Fórmula 1 con Brawn GP. Y con esos colores logró los mencionados 26 podios.

My 26 podiums for you guys obviously don’t count so it’s only 475!