No le quitó ojo de encima: el increíble análisis de Newey al Ferrari en la parrilla de salida

El ingeniero británico no dudó en quedarse varios minutos observando el monoplaza de la escudería italiana. También se detuvo a analizar el Red Bull y el McLaren aunque durante menos tiempo.

Las mejoras implementadas por Adrian Newey en el Aston Martin han dado sus primeros frutos en el Gran Premio de Hungría. Fernando Alonso, por primera vez esta temporada, fue capaz de meterse en la 'Q2' de la clasificiación.

El asturiano partirá desde la decimosexta posición en Hungaroring. Su jefe, Adrian Newey, ha dejado una imagen muy sorprendente en la previa de la carrera del domingo que aporta aún más optimismo de cara al futuro del desarrollo del Aston.

Minutos antes de que se apagara el semáforo, Newey no ha dudado en echar un largo vistazo al Ferrari, el mejor coche este fin de semana. El británico se ha quedado observando el monoplaza de la escudería del 'Cavallino Rampante'.

Instantes después, tampoco ha dudado en detenerse a observar el Red Bull y el McLaren en busca de detalles que puedan llegar a ser interesantes de cara a seguir desarrollando el Aston Martin.

En cualquier caso, la imagen es tremendamente llamativa y también manda un mensaje de ambición por parte de Newey. El ingeniero se ha parado a observar los coches que mejor ritmo están dando este fin de semana. Está por ver si será capaz de implementar alguno de los rasgos de estos monoplazas en el coche de Fernando Alonso.

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