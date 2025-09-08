El serio toque de atención de Mercedes a Antonelli después de Monza: "Toda la carrera fue decepcionante..."

El piloto italiano terminó en novena posición en el GP que se celebra en su país y ha recibido un toque de atención de Toto Wolff por su rendimiento.

Kimi Antonelli encadena una racha de resultados por debajo de las expectativas que hay depositadas desde la escudería en un piloto de su talento y características. El piloto de Mercedesha sido adelantado en el Mundial por Albon y ahora ocupa la octava posición cuando ya han pasado más de dos tercios de la temporada.

En Monza, Antonelli terminó noveno después de tener una mala salida y completar una carrera con muy poca progresión. Este fue el detonante para que Toto Wolff criticara el rendimiento de su protegido.

"Decepcionante este fin de semana. Decepcionante. No puedes meter el coche en la grava y esperar estar ahí. Toda la carrera fue decepcionante. No cambia nada en mi apoyo y confianza en su futuro, porque creo que va a ser muy bueno, pero hoy ha sido decepcionante", reconoció el jefe de Mercedes en unas declaraciones recogidas por 'TheRace'.

A pesar de que desde la escudería mantienen la confianza en el joven, será necesario un cambio de chip que revierta la dinámica del piloto para mejorar la situación de cara al futuro. Más aún teniendo en cuenta el coqueteo de Max Verstappen con Mercedesy la existencia de la posibilidad de que el piloto neerlandés cambie de asiento en algún momento no muy lejano.

Finalmente, Toto ha expresado lo que necesita Antonelli de cara a Baku y las siguientes citas: "Es simplemente liberarlo. Liberarlo. Es un gran piloto. Tiene una habilidad increíble y un talento natural. Es un carrerista. Lo tiene todo, pero tenemos que deshacernos del lastre".