"Está siendo muy duro"
La insufrible racha de Carlos Sainz en 2025: "Es complicado de aceptar"
El piloto madrileño de Williams continúa con su particular mala suerte tras ser arrollado por Bearman en el Gran Premio de Italia.
No acaba de arrancar la temporada de Carlos Sainz. Una vez más, el piloto español se ha visto involucrado en algún que otro encontronazo que le ha apartado de los puntos. En esta ocasión, ha sido Ollie Bearman, el piloto de Haas, el que ha echado por tierra los planes de Sainz.
El británico no cedió cuando Sainz lo tenía ya adelantado y acabó arrollándolo, tirando por tierra una gran remontada del madrileño, en otra nueva ocasión: "Estábamos haciendo una buena remontada y eso que hemos salido con la media, éramos los últimos de la media y nos ha tocado extender una media mucho, mucho tiempo, aunque fuese ya degradando".
"Pero sí, veníamos haciendo una buena remontada y con la dura también, hasta que hemos tenido un toque con Bearman. Creo que le han penalizado al final, así que nada, es una pena, pero otra vez cosas que pasan, no queda otra", añadió.
"Es complicado de entender, complicado de aceptar, seguro. Nunca he tenido una racha tan consecutiva de malos resultados o de mala racha de cosas que te pasan en este deporte. Está siendo muy duro de llevar, hoy otra vez otro palo, después de Zandvoort y después de dos qualis buenas, tanto en Zandvoort como ayer, pero ya pasará, no me queda otra", señaló.
Lo único que le queda al piloto de Williams es esperar agotar la mala suerte durante este año para poder tener una buena temporada en 2026, así como seguir aprendiendo y acostumbrándose a la escudería de Grove.