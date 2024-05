Fernando Alonso firmó un contrato multianual con Aston Martin. Adiós a los rumores que hablaban de retirada de la Fórmula 1. Pero en el equipo temieron que podría pasar. Así lo ha dicho Pedro de la Rosa, el embajador de la marca verde.

En declaraciones que recoge 'Racing News 365', el embajador de Aston Martin desvela aquel presentimiento que no se cumplió: "El hecho de que quisiera continuar con este equipo, no por un año, sino dos, es simplemente increíble. Cuando Fernando vino aquí el año pasado, honestamente, nunca lo dijo, pero sentí que este era el último año, y me refiero a este año 2024".

Aunque deja claro que Fernando siempre transmitió que quería continuar unido a Aston Martin: "Incluso durante los momentos difíciles a los que nos enfrentamos, podías sentir que quería continuar. Y eso es otro ejemplo de motivación, pero también una prueba de lo feliz que estaba en el equipo".

Alonso se está divirtiendo en la Fórmula 1 con el coche verde: "Sentí que quería continuar. Eso no quiere decir que dijera que quería seguir, era un sentimiento personal, porque se estaba divirtiendo".

"Fue muy honesto con el equipo en el sentido de que siempre dijo que tomaría una decisión en abril. El mercado de pilotos cambió en ese tiempo, pero cumplió su palabra", sentencia de la Rosa.

Alonso llegará a las nuevas reglas de 2026 como piloto. Cuando Aston Martin sí podría tener una oportunidad real junto a los motores Honda.