No está siendo el mejor fin de semana para Aston Martin. En el Gran Premio más esperado de la temporada para los de Silverstone, todo parece indicar que las actualizaciones que llevaban anunciando varias semanas no se acaban de ajustar al AMR24.

Al menos esa es la sensación después de un jornada de sábado en la que vimos a Fernando Alonso salirse de pista varias veces, algo bastante poco habitual por parte del piloto asturiano. El propio Pedro de la Rosa ya lo dejó claro tras la clasificación: "Si alguien como Alonso sufre, es que el coche no es fácil".

Y no parece serlo. El bicampeón del mundo no pudo completar una vuelta limpia en la Q1 tras salirse de pista y dañar el suelo por segunda vez en el mismo día. Da la sensación de que se repite de nuevo la misma película que el año pasado. Las nuevas 'mejoras' de Aston Martin no parecen acomodarse al monoplaza mientras que el equipo no acaba de entenderlas.

"Hay otros equipos que han hecho un mejor trabajo, pero vamos utilizar la carrera para analizar bien todas estas piezas nuevas y a ver si podemos rascar algún punto, aunque será difícil. Tenemos que conseguir un coche con más versatilidad para que les de confianza a los pilotos", confirmaba el embajador de la escudería y expiloto de Mclaren.

Respecto a la carrera, de la Rosa confirma que será difícil conseguir puntos, aunque el ritmo en carrera parece ser mejor: "Rascar algún punto va a ser muy difícil. Pero creo que tenemos un coche mejor en carrera, sobre todo ayer (viernes) las simulaciones de carrera de Fernando fueron muy regulares, pero adelantar va ser muy complicado".

Fernando Alonso saldrá en Imola desde el 'pit-lane' tras varios cambios en su monoplaza después de los numerosos daños que sufrió ayer, por lo que tendrá que iniciar la remontada desde cero.