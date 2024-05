No está siendo el fin de semana que esperaban en Aston Martin. La marca del '007' preparaba un gran paquete de mejoras para este Gran Premio de Emilia Romagna. Sin embargo, no han podido cumplir con las expectativas a la hora de la verdad.

El propio Flavio Briatore no ha dudado en mostrar sus dudas respecto al rendimiento del AMR24 antes de la clasificación: "A Alonso le veo bien, al coche no tanto". Y razón parece no faltarle, pues el español no pudo pasar de la Q1 en la clasificación tras salirse de pista en una de sus vueltas.

"Parece que su máquina no va bien aquí, y que en vez de hacia delante vamos hacia atrás... Hoy lo que he visto en los libres, parece que hayamos dado un paso hacia atrás. Muchas mejoras sí, pero a veces es mejor tener menos pero que funcionen bien", añadía el antiguo jefe de Renault.

Lo cierto es que no parece ir del todo desencaminado. Una vez más, Aston Martin parece tener problemas para entender sus actualizaciones, algo que puede condenarles en una Fórmula 1 donde la carrera por las mejoras es cada vez más rápida. Por lo pronto, Fernando Alonso saldrá mañana desde la última posición en el GP en el que esperaban dar un salto hacia delante.