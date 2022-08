Daniel Ricciardo ha sido uno de los protagonistas de la 'silly season' de la Fórmula 1 durante el parón veraniego. El rumor de la llegada de Oscar Piastri a McLaren ha estado sobrevolando durante semanas y, aunque no hay comunicado oficial, ha llevado a la escudería británica a rescindir el año de contrato que le quedaba al australiano (pagando íntegramente el sueldo restante) tras una temporada y media de muchas decepciones y la única alegría de la victoria del '3' en Monza.

Ricciardo habló a su llegada a Bélgica y asumió que su rendimiento con el equipo naranja no ha sido el óptimo: "No he conseguido lo que se esperaba de mí y los resultados no son los deseados".

"A veces las cosas no salen bien. Lo he intentado todo, pero no ha funcionado. Sabía que el equipo quería más. Siempre tuve esa fe que podía darle la vuelta, pero es innegable que he pasado por una mala racha. El equipo tomó la decisión y pensé que era mejor aceptarlo y seguir adelante", reconoció el australiano.

"Entiendo a McLaren. Esperaban una mayor consistencia. No es que tengan nada en contra de mí. Es una decisión que han tomado, pero no cambia la forma en que voy a competir", comentó Ricciardo sobre su despido, comprendiendo la decisión tomada por el equipo de despedirle tras un mal inicio de temporada en la que marcha 12º en el campeonato, a 57 puntos de su compañero Lando Norris.

"Volvería a Alpine"

El futuro del australiano sigue sin concretarse. Los asientos de las grandes escuderías ya están cerrados, por lo que la opción más prometedora es una vuelta a Alpine, equipo del que vino a su llegada a Woking.

"Sí que volvería (a Alpine). No sé de qué otra manera decir esto. Fue difícil irme de Renault. Veremos qué pasa, pero iré donde sienta que pueda ser más competitivo", afirmó Ricciardo sobre una vuelta al equipo francés.