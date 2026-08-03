El revolucionario cambio que propone Djokovic en el tenis actual: "Es lo mejor para todos"

El serbio ha dejado caer cómo cambiaría los partidos implementando una nueva regla que, sin duda, supondría un antes y un después en la historia del deporte de raqueta.

Novak Djokovic tiene en mente un nuevo tenis. El de Belgrado ha llegado a la conclusión de que hay que hacer un cambio drástico en la manera de puntuar los partidos. Eso sí, se dicha propuesta se llevara a cabo sería todo un hito en la historia de este deporte.

"Deberíamos cambiar el formato de puntuación. En lugar de jugar sets a seis juegos, hacerlo a cuatro. Posiblemente con punto de oro y al mejor de cinco sets. Hay que mantener los partidos dentro de una ventana de dos horas. Es lo mejor para todos", asegura con contundencia el 25 veces ganador de Grand Slam en un evento.

'Nole' propone dos grandes cambios. El primero, pasar a jugar cuatro juegos en partidos de cinco sets. Esa modificación supondría un descenso en el tiempo del partido aunque reduciría mucho la capacidad de reacción de un tenista tras ver su saque 'roto'.

La segunda propuesta es implementar el formato de punto de oro, ya presente en el pádel, que elimina por completo las ventajas y hace que la posibilidad matemática de hacer un 'break' o recibirlo sea mucho mayor. Este cambio también va en la línea de reducir el tiempo de los partidos.

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