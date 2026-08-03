La llamativa confesión de Verstappen sobre Alonso: "Fernando no se merece..."

El neerlandés habla de la posibilidad de que Fernando se retire y se compadece de lo que ha tenido que sufrir este años a la hora de pilotar el Aston Martin.

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 sigue siendo toda una incógnita. El neerlandés tiene contrato con Red Bull pero el descontento que le ha generado la reglamentación de este año podría empujarle a decir adiós al 'Gran Circo'.

Max, durante toda la temporada, no ha tenido problema en advertir de que si se dejaba de divertir en la Fórmula 1, no tendría problema en poner fin a su trayectoria en el 'Gran Circo' para probar nuevos retos en otras categorías de motor.

Fernando Alonso es otro de los pilotos cuyo futuro está en el aire. El asturiano podría poner fin a más de 20 años de carrera en el automovilismo de élite aunque exite también la posibilidad de que continue.

Ha sido precisamente el propio Verstappen quien ha analizado la situación de Alonso asegurando también que no se merece ciertas situaciones que ha vivido este año: "Claro, Fernando tiene 45 años, así que probablemente le resulte más fácil decir: 'Me retiro'".

"Pero como piloto profesional, es duro, sobre todo cuando no te sientes cómodo con el reglamento y no eres competitivo en este momento. Fernando, por supuesto, no merece estar en la posición 21", asegura Max en declaraciones para 'Autosport'.

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