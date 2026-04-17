Yeray Álvarez recuerda en 'El Cafelito' cómo afrontó la recaída de su cáncer

El central del Athletic Club de Bilbao sufrió un cáncer hace 10 años cuando su abuela se encontraba más delicada.

'Jugones' ha emitido este viernes una parte de la entrevista de Josep Pedrerol con Yeray Álvarez en 'El Cafelito'.

En la misma, el presentador le pregunta sobre el cáncer que sufrió hace 10 años: "¿La quimio fue lo peor?".

"Sí, con diferencia. No por mí, sino por lo que me rodeaba", explica el futbolista.

De hecho, la noticia llegó en un momento muy difícil: "Tenía a mi abuelo, que falleció en ese momento".

Y la que peor lo pasó fue su abuela: "Entender que su nieto iba a pasar otra vez por un proceso que se había llevado a su marido... fue la que peor lo pasó".

"¿Fue más duro contarlo la primera vez o la recaída?", le pregunta Pedrerol a un Yeray que no duda: "La recaída".

"¿Pensabas que la recaída era posible?", le replica el periodista al central del Athletic Club de Bilbao. "Sí, pero no estás preparado", zanja este.