¿Carlos Alcaraz se perderá Roland Garros? Atención a la previsión de Feliciano López

El director del Mutua Madrid Open ha explicado que "Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros".

Tras debutar con victoria en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz se retiró del ATP 500 de Barcelona tras sufrir molestias en la muñeca derecha.

Días después, el número 2 del mundo anunció que tampoco participaría en el Mutua Madrid Open, el Masters 1000 de la capital que arranca este lunes y que ya se perdió el pasado año.

Analizando la noticia en 'Ondacero', Feliciano López no fue del todo optimista: "Yo he tenido esta lesión. Por lo que he podido escuchar, es una lesión muy típica en el mundo del tenis".

"El tendón de la muñeca lo tiene inflamado, espero que no esté roto, y ahora toca recuperar", explica.

El director del Mutua Madrid Open considera que la lesión no se debe a que el murciano haya forzado demasiado la máquina: "No es una lesión muscular por sobrecarga porque ha llegado cansado de Montecarlo".

De hecho, 'Feli' no tiene claro que Alcaraz pueda llegar a París: "Yo estuve dos meses parado. Yo no podía casi sostener la raqueta y él terminó el partido".

"Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros", zanjó el extenista español.

El Masters 1000 de Roma arrancará el próximo 28 de abril y Roland Garros levantará el telón el 18 de mayo.