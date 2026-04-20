Muere el actor argentino Luis Brandoni a los 86 años días después de un accidente doméstico

El actor estaba protagonizando una obra que quedó suspendida tras su accidente. La muerte de Brandoni, "primer actor de una generación inolvidable", ha sido confirmada por la empresa Multiteatro.

"Hoy es un día muy triste para nuestra cultura": con estas palabras, Multiteatro confirmaba este lunes la muerte de Luis Brandoni, de 86 años, actor argentino que estaba protagonizando la obra '¿Quién es quién?' y que lleva casi dos semanas suspendida. El actor sufrió un accidente doméstico el pasado 11 de abril que le dejó bajo "atención médica"; una semana más tarde, el mismo día que Brandoni cumplía los 86 años, el empresario argentino Carlos Rottenberg, director de Multiteatro, deseaba que su próximo cumpleaños pudiera volver a celebrarlo "en colores" mientras sus colegas lo esperaban "para seguir apagando velitas".

Sin embargo, este mismo lunes la compañía, que es la mayor empresa de salas de teatro de Argentina, ha confirmado la muerte del actor. "Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario", ha señalado.

Según recoge el diario argentino 'La Nación', Brandoni sufrió una "descompensación" a raíz de la ingesta de algún alimento el pasado mes de septiembre, siendo entonces el inicio de sus problemas de salud. Ya en aquel momento se vio obligado a suspender sus actuaciones en '¿Quién es quién?' hasta su recuperación. Hace algo menos de dos semanas, un accidente doméstico lo llevó al hospital con un hematoma subdural, fruto de un golpe en la cabeza; en aquel momento se estimaba que podría regresar a los escenarios en torno a esta semana, pero su salud no mejoró.

El velatorio de Brandoni será público, según ha confirmado el propio Rottenberg, y tendrá lugar en el Palacio de la Legislatura de Buenos Aires, desde las 12:00h del lunes hasta la medianoche. El martes, sus restos serán trasladados al cementerio de Chacarita.

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