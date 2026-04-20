El alcalde de Móstoles no dimite y denuncia una "cacería política" tras la querella por presunto acoso sexual y laboral

El contexto La comparecencia tiene lugar un día después de conocer que un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el regidor de la localidad madrileña al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha afirmado que no dimitirá tras ser denunciado por acoso sexual y laboral por una concejala del Ayuntamiento. En una comparecencia, Bautista denunció una "cacería política y comunicativa" en su contra y expresó su "indefensión" al no poder acceder a la demanda. Aseguró que demostrará su inocencia con pruebas "cuando llegue el momento". Criticó al PSOE por acusarlo sin pruebas, calificándolos de "gobierno corrupto". Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la querella, citando a la exconcejala para declarar y ordenando un reconocimiento médico forense.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, no va a dimitir. Así de claro lo ha dejado en una comparecencia este lunes en la que se ha referido a sí mismo en tercera persona y ha denunciado una "cacería política y comunicativa" por la denuncia por parte de una concejala del Ayuntamiento de Móstoles contra él tras sufrir, presuntamente, acoso sexual y laboral.

Bautista ha hablado incluso de la "indefensión" que siente al no tener la demanda y "no poder defenderse". Así, ha dejado claro que no va a dimitir ni dar un paso a un lado y va a seguir trabajando por Móstoles. Según ha dicho, "cuando llegue el momento" demostrará con "pruebas" su inocencia.

"El PSOE me acusa de una falsedad. Lo digo alto y claro. El gobierno carcomido por corrupción, el que tiene a la mujer del presidente 'pentaimputada' y dos secretarios de organización en la cárcel, se arrogan la capacidad de ser jueces y de acusar sin pruebas ni notas que puedan imputarme", ha señalado Bautista.

De esta manera, el alcalde de Móstoles ha cargado contra el "gobierno corrupto que quiere que deje un puesto donde los mostoleños quieren que esté". Así, ha asegurado que está "esperando a los tiempos judiciales" y ha denunciado que lleva "75 días aguantando una persecución absoluta sin tener nada".

Admitida la querella por presunto acoso sexual y laboral

La comparecencia tiene lugar un día después de conocer que un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el regidor de la localidad madrileña al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

En el auto, al que ha tenido acceso laSexta, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio. También ordena que sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Sobre esta querella admitida por un juzgado, Bautista ha querido restar importancia y ha asegurado que "admitir la querella es lo lógico". Esto significa, ha dicho, "que voy a poder tener la querella" y "voy a poder defenderme".

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