La regularización extraordinaria que cambiará la vida a miles de migrantes: "Llevo 10 años sin parar de trabajar y no tengo ni un día cotizado"

Los detalles El pasado jueves comenzó el proceso telemáticamente y en 24 horas se recibieron 13.500 solicitudes y se reservaron casi 20.000 citas para acudir presencialmente, algo que se podrá hacer a partir de este lunes.

Desde este lunes, los migrantes en España pueden solicitar su regularización de forma presencial con cita previa en 400 oficinas, siempre que hayan residido en el país por más de cinco meses antes del 1 de enero. El proceso, que comenzó telemáticamente el jueves pasado, ya ha recibido 13.500 solicitudes y reservado casi 20.000 citas. La iniciativa ha sido defendida por el presidente Pedro Sánchez, quien critica al PP y Vox por sus posturas xenófobas. A pesar de las críticas de Feijóo, expertos sostienen que los migrantes son esenciales para la sociedad y que su regularización transformará vidas.

A partir de este lunes y con cita previa, las personas migrantes que lo deseen podrán solicitar su regularización de forma presencial. Hay 400 oficinas disponibles para iniciar los trámites de la regularización extraordinaria para quienes lleven más de cinco meses en

España, desde antes del 1 de enero.

"No he parado de trabajar en 10 años y no tengo ni un día cotizado", expresa Medhi, quien ya está preparando toda la documentación. Mientras, Abdhú ayuda a otros migrantes a conseguirla desde el Consulado de Marruecos en Sevilla. "Hay mucha gente que quiere trabajar y no puede por no tener papeles", expresa el hombre, quien espera que "todo salga bien" para quienes tienen la esperanza de conseguir una nueva oportunidad en España.

El pasado jueves comenzó el proceso telemáticamente y en solo 24 horas se recibieron 13.500 solicitudes y se reservaron casi 20.000 citas para acudir presencialmente, algo que se podrá hacer a partir de este lunes, cuando se pondrán en marcha oficinas de Seguridad Social, Correos y Extranjería. "Para mí regularizarme sería como volver a nacer en este país", expresó Zuleima a laSexta, quien espera poder a abrazar a sus hijas pronto, tras cuatro años sin poder hacerlo.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sacado pecho este domingo de esa regularización. "España fue y es hija de migrantes y no va a ser padre ni madre de xenofobia y discursos racistas como los que practica el Partido Popular y Vox", ha declarado durante un acto del PSOE en Huelva.

Y es que tanto PP como el partido que lidera Abascal rechazan la medida que Feijóo califica de "inhumana, injusta,insegura e insostenible", a pesar de que los expertos recuerdan que los migrantes "son parte de nuestra sociedad y contribuyen a ella" y que su regularización cambiará la vida de miles de personas.

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