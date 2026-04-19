¿Qué es el 'Superniño'? El fenómeno meteorológico que alerta de uno de los veranos más cálidos en décadas

¿En qué te afecta? En España, debido a esto, se espera que las temperaturas en la época estival sean más altas y que aumente el riesgo de incendios. Las olas de calor, más intensas y duraderas.

En pleno mes de abril. En primavera, cuando aún quedan meses para la llegada del verano. Cuando deberían quedar semanas aún para el calor. Para el sol. Para esos días de playa y de tumbarse en la arena. Sí, cuando deberían quedar semanas porque, a pesar de las fechas, las temperaturas están dejando registros de récord pocas veces vistos en esta época del año.

"El verano se ha adelantado", dicen. El temor, el verano. Un agosto del que dicen que podría parecer que "estemos en un desierto". Eso dicen en las calles. Eso dice la gente. Eso dicen quienes recuerdan un 2025 calurosísimo con una época estival más bien complicada por las altísimas temperaturas.

Unas que pueden quedar en nada con las que podrían llegar este año. El motivo, un fenómeno llamado 'Superniño'. Podría parecer algo en plan Marvel pero no, no lo es. Es algo que lleva consigo que el agua cálida del Pacífico que suele moverse hacia Australia se quede estancada. Eso es el 'niño'. El 'Superniño', mucho más. Porque es un 'niño' llevado al extremo. provocando un calentamiento más potente en el Pacífico que tendrá impacto en casi todo el mundo y que alterará el clima de todo el planeta.

Y aunque se piense que qué tiene que ver esto con las temperaturas en España... lo cierto es que sí, que va a afectar, con temperaturas más altas, olas de calor más intensas y duraderas y un mayor riesgo de incendios.

Porque aunque no se sabe bien qué es lo que va a suceder de aquí a unos meses, la llegada de este 'Superniño' alerta de que podríamos estar ante uno de los veranos más calurosos de los últimos años.

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