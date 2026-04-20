Un excompañero de Verstappen defiende la nueva F1: "Los pilotos nos quejamos de todo"

Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, entiende las preocupaciones por el nuevo reglamento pero confía en la evolución de estos coches: "Serán más rápidos".

El debate sobre la nueva era de la Fórmula 1 ha sido una constante desde que comenzó la temporada. La nueva normativa ha generado mucha polémica entre pilotos y equipos incluso en materia de seguridad, tras el fuerte accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón.

Pilotos como Max Verstappen o Fernando Alonso han sido muy críticos con los nuevos coches, aunque hay otros que no lo son tanto. Liam Lawson, piloto de Racing Bulls y excompañero de Max Verstappen al inicio de la temporada pasada, ha mostrado su confianza hacia la evolución de estos nuevos monoplazas: "Como pilotos de carreras nos quejamos de todo, literalmente, así que creo que eso nunca cambiará. Pero en cuanto a la normativa, sinceramente creo que lo más importante ahora mismo es el aspecto de la seguridad, especialmente tras lo que vimos en Japón".

"Creo que eso es algo que queremos evitar en el futuro. Y en cuanto al rendimiento, es algo que, obviamente, siempre irá evolucionando. Si nos fijamos en cualquier otro reglamento, en sus inicios, ha habido un enorme desarrollo a lo largo de cinco años desde que se publicaron", comentó Lawson, según recoge 'Motorsport.com'.

Una nueva normativa en la que han aparecido nuevos términos como el superclipping (cuando el motor va perdiendo velocidad punta al quedarse sin energía). Este tipo de elementos se notan mucho en clasificación y hacen que los coches sean menos divertidos de conducir. Sin embargo, el piloto de Racing Bulls cree que esto cambiará con la evolución de los monoplazas: "Estoy seguro de que encontraremos formas de hacer que los coches sean más agradables de conducir".

"Espero que lo consigamos, porque creo que en este momento, especialmente en la clasificación, estamos intentando llevar el coche al límite y sacarle todo el partido de una forma que, por ahora, parece que no somos capaces de hacer", concluyó el piloto neozelandés.