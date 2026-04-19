El Gobierno propondrá que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel: "Viola sus principios y valores"

Los detalles "Somos un pueblo amigo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que lleva a cabo su Gobierno", ha expresado Sánchez, quien ha pedido el "apoyo de todos los países de la UE" a su propuesta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España propondrá a la Unión Europea romper su Acuerdo de Asociación con Israel. Sánchez ha destacado que, aunque España es amiga del pueblo israelí, no apoya las acciones del actual gobierno israelí. Ha argumentado que cualquier gobierno que viole el Derecho Internacional y los principios de la UE no debería ser socio comunitario. Asimismo, ha solicitado el respaldo de los países de la UE para esta iniciativa. Sánchez ha calificado la guerra actual como un error que provoca pérdidas humanas, desplazamientos masivos y pérdidas económicas significativas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Ejecutivo español "llevará a Europa este martes la propuesta de que la UE rompa su Acuerdo de Asociación con Israel". "Somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno", ha expresado el líder socialista durante su intervención en un acto de precampaña de las elecciones andaluzas en Gibraleón (Huelva)

Así, Sánchez ha defendido que "aquel gobierno que viola el Derecho Internacional y viola los principios y valores de la UE, no puede ser socio de la Unión Europea", motivo por el que ha pedido "el apoyo de todos los países de la UE a esta propuesta española".

"Esta guerra, que es un inmenso error, no solo está costando miles de vidas humanas, sino que está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente", ha lamentado Sánchez, al tiempo que ha pedido "a los que iniciaron esta guerra que la paren y paren los pies a Netanyahu".

Precisamente, el pasado martes, una iniciativa ciudadana europea alcanzó un millón de firmas de ciudadanos procedentes de al menos siete Estados miembros pidiendo que la UE suspendiera su Acuerdo de Asociación con Israel. Ahora, la Comisión deberá verificar las firmas y, si se confirma que se alcanzan los umbrales establecidos, el Ejecutivo comunitario tendrá que responder en un plazo de seis meses indicando las medidas que adoptará, en su caso.

"La derecha solo ha traído guerra, inflación..."

Por otro lado, Sánchez se ha referido a la cumbre progresista celebrada este fin de semana en Barcelona, subrayando que "no es casualidad que este fin de semana España fuera capital de las fuerzas progresistas del mundo". "Y no solo porque tengamos un Gobierno de coalición progresista en España, que también, sino porque estamos mostrando, frente a la hecatombe de la derecha y la ultraderecha, donde vemos que solo han traído guerra, inflación, pobreza y confrontación entre naciones, lo que se ve desde España y en España es que las políticas progresistas que estamos poniendo en marcha desde el PSOE funcionan, que se puede crecer como estamos creciendo y crear empleo hasta llegar a 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social", ha declarado.

Durante su intervención, el líder del Gobierno también se ha acordado de su "abuelo", quien, ha dicho, "durante la dictadura tuvo que irse a buscar las oportunidades que le negaba la España oscura a la que algunos nos quieren llevar o reivindican". "Tuvo que irse a Alemania a trabajar en todo tipo de servicios y estoy convencido de que si pensáis en vuestros abuelos, estaríais deseando que esos países de acogida les hubieran reconocido los derechos que nosotros proclamamos", ha expresado, a lo que ha añadido que se trata de un "acto de justicia con nuestros abuelos, con los jóvenes que tuvieron que emigrar",

Así, Sánchez ha reconocido que no le "sorprende la hipocresía del PP con los migrantes", ya que, ha afirmado, "un partido que se financió en 'b' lo que quiere son trabajadores que cobren en 'b". "Pero yo les digo que España fue y es hija de migrantes y no va a ser padre ni madre de xenofobia y de discursos racistas como los que practican el PP y Vox", ha asegurado el presidente del Gobierno, quien ha criticado que el PP y Vox se ponen de "perfil" ante una guerra "ilegal" y rechazan las medidas para apoyar a los ciudadanos ante sus efectos. "La realidad es que no son patriotas, son unos vendepatrias", ha denunciado.

Israel carga contra Sánchez

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha reaccionado al anuncio de Sánchez en la red social X, donde ha afirmado que no aceptarán "una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos, como la Turquía de Erdogán o la Venezuela de Maduro".

Así, se ha referido al Gobierno español como un Ejecutivo que " recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo".

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