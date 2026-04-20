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"La sonrisa me costaba"

"Estaba en una prisión": Marc Márquez rememora su peor momento en MotoGP

La lesión sufrida en el Gran Premio de Jerez de 2020 supuso un antes y un después de la carrera del eneacampeón del mundo.

Marc MárquezMarc MárquezGetty

Aprovechando el parón de MotoGP tras la cancelación del Gran Premio de Catar, Marc Márquez se ha pasado por el podcast "Tengo un plan".

Entre otros temas, el de Cervera ha recordado cómo vivió y superó la lesión que sufrió en el Gran Premio de Jerez de 2020.

Tras una escalofriante caída, el entonces piloto de Honda tuvo que pasar hasta cuatro veces por el quirófano para someterse a distintas operaciones en su hombro derecho.

Además, la recuperación se vio empañada por dos episodios de diplopía (visión doble) que terminaron por lastrar sus últimas temporadas con la marca del ala dorada.

Ahora, tras volver a lo más alto, Marc no olvida que aquello le hizo más fuerte: "Era vivir con dolor, de la rutina de fisios y de muchas horas en camilla. Estaba en una prisión. La sonrisa me costaba".

A pesar del dolor y de no ver en ocasiones la luz al final del túnel, Márquez nunca tiró la toalla: "Mientras sea deportista, vivo por y para mi pasión y mi deporte".

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