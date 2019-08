Fernando Alonso podría haber vuelto a llevar el escudo de Honda de haber querido. El asturiano, según publica 'Autobild', realmente tuvo una oferta de Red Bull para conducir su monoplaza en detrimento de un Gasly al que al final va a suplir Alexander Albon. La respuesta del bicampeón ante el interés de los austríacos, según está información, fue un contundente 'no'.

Y es que el asturiano tiene ahora otras cosas en su cabeza que van más allá de la Fórmula 1. Mismamete, de haber aceptado esta oferta de Red Bull habría tenido que dejar aparcada su preparación para el Rally Dakar, prueba en la que probará suerte en 2020 con el equipo Toyota.

Además, y a pesar de que sin duda alguna podría haber luchado por podios y victorias de la misma forma en la que lo está haciendo Max Verstappen, el asturiano comenzaría el Mundial con la mitad ya disputado y con cero puntos. Eso hace completamente imposible que pudiese ganar el título esta temporada.

Por si no fuera suficiente, la relación de Fernando Alonso con Red Bull, y sobre todo con Honda, no es precisamente alegre y feliz. Los japoneses, orgullosos y más aún en temas de motor y de tecnología, no acabaron precisamente bien su relación con un asturiano que propició el cambio de unidad de potencia en McLaren, y que dejó frases como "GP2 Engine" al hablar del trabajo de los nipones.

Fernando Alonso va a estar bastante ocupado durante estos cuatro meses de 2019 preparando su participación en el rally Dakar 2020. El asturiano parece, con su 'no' a Red Bull para lo que resta de curso en F1, desentenderse de la competición de la que es bicampeón y a la que podría volver de tener una propuesta para conseguir el tercer título.

Los austríacos le ofrecían, al menos, pelear por podios y por victorias en las carreras que restan de curso, pero todo estaría por ver de cara al próximo año. Con todo, siempre es posible una vuelta del asturiano a la Fórmula 1, con Ferrari, y a saber si con Red Bull, como posibles asientos para 2020... pero siempre desde principio de temporada.

