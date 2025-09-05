El registro de la rivalidad Alcaraz-Djokovic que Nadal y Federer no pudieron conseguir

El serbio y el español encaran un nuevo enfrentamiento por un hueco en la final del US Open. Sus duelos han sido bastante habituales en 'Majors', algo que no pueden decir ni Roger ni Rafa.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic volverán a paralizar el planeta tenis. El número dos y siete del mundo se verán las caras en semifinales del US Open este viernes. Ambos llegan en con mucha confianza, especialmente Alcaraz, que no ha perdido un 'set' en todo lo que va de torneo.

Djokovic, sin embargo, a pesar de haber sacado sus partidos adelante, ha sufrido algunos problemas físicos, que, eso sí, han ido de más a menos a lo largo del torneo. Es evidente que el serbio parte con una cierta desventaja física aunque en el último enfrentamiento entre ambos saliera vencedor.

Fue hace algunos meses, 'Nole' se impuso al de El Palmar en cuatro sets y dejó fuera a un Carlitos que llegaba con esperanzas de aspirar al título. Ese fue el cuarto duelo entre ambos en 'Grand Slams'. El registro entre ambos, antes de que dispute el partido del US Open, está empatado.

Alcaraz se impuso en dos ocasiones a Novak en Wimbledon, en 2023 y en 2024 mientras que el serbio consiguió ganar en el ya mencionado partido en Australia y en Roland Garros 2023, dónde Carlos terminó jugando con evidentes calambres.

Lo verdaderamente llamativo es que se han enfrentado en los cuatro 'Grand Slams'. Algo que, sorprendentemente, no pudieron hacer Rafa Nadal y Roger Federer en casi quince años de rivalidad. El balear y el suizo nunca se enfrentaron, precisamente, en el US Open. Calitos y 'Nole' se han visto las caras en todos los 'Majors' en solo tres años.