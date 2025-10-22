Un ex de Honda señala la parte negativa de tener a Marc Márquez como compañero

Pol Espargaró, actual piloto probador de KTM, compartió equipo con el ilerdense en la marca japonesa y sabe muy bien lo que implica tener al '93' de vecino de box.

Para explicarle a alguien qué significa tener a Marc Márquez como compañero de equipo solo hay que mostrarle la situación actual que atraviesa Bagnaia.

Pecco, campeón de MotoGP en 2022 y 2023, además de subcampeón en 2024 luchando por el título hasta la última carrera, ni siquiera ha podido plantar cara al de Cervera este 2025.

Mientras el ilerdense ha dominado el campeonato con puño de hierro, el '63' ha estado muy lejos de su mejor versión y sus 'highlights' se limitan a sus quejas sobre una GP25 con la que Marc se ha encontrado muy cómodo.

Ese 'efecto Márquez' también lo sufrió Pol Espargaró durante sus dos temporadas en Honda (2021 y 2022), a pesar de tener a un mermado Marc de compañero.

En declaraciones a 'DAZN', el piloto probador de KTM ha recordado cómo pasó esas dos temporadas en la marca japonesa.

"Normalmente te comparas con el compañero de equipo cuando el compañero de equipo es más rápido que tú. Y Marc, muchas de las veces, o la mayoría de las veces, es más rápido. Así que te obsesiona un poco", ha señalado.

Y eso, precisamente, es la parte negativa de compartir equipo con Márquez: "Ese problema que para ti es una barrera, es un límite, Marc ha llegado a ese punto, lo ha superado y ha estado jugando con él durante mucho tiempo para girarlo y hacer de ese límite una ventaja. Y no solo tú estás limitado por ese problema que tiene la moto, sino que él encima lo utiliza para ser más rápido".

"Tener un piloto así al lado siempre te mejora. También te destruye. Porque tener un piloto que siempre es capaz de ir un poquito más lejos que tú, evidentemente te acaba minando muchísimo la moral", ha explicado Espargaró.

"Aunque la moto tenga un problema, él es capaz de entenderlo y sacarle de ese problema un cubo y aprovecharlo para girarlo y para ser rápido. Como potenciar el problema", ha zanjado.