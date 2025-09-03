Ahora

Semifinal contra Djokovic

Alcaraz asume el reto del US Open: "Ahora mismo tengo todo bajo control"

El tenista murciano ya está en semifinales de Nueva York y se medirá a Novak Djokovic: "Me siento muy cómodo para las próximas rondas...".

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz está jugando un tenis brillante en el US Open. En cuartos de final, ante Jiri Lehecka, no sólo se mostró sólido sino que también fue capaz de agotar a su rival atacando. Le tumbó por la vía rápida, en tres sets. Y este jueves se medirá a Novak Djokovic en una semifinal tremenda.

Y lo más importante es que Carlitos se siente muy cómodo con su tenis. Está sonriendo y disfrutando en la pista. Eso es fundamental para su juego.

"Cada partido te demanda una cosa distinta. Para las próximas rondas me siento muy cómodo. He jugado seguramente mi mejor partido en el US Open. Estyoy golpeando la bola muy bien. Físicamente muy bien...", dijo el número 2 del mundo en la rueda de prensa de Nueva York.

La confianza es total... y eso que en ese momento todavía no sabía quién sería su rival: "Tengo todo bajo control. Tengo mucha tranquilidad y confianza de cara a la semifinal".

"Enfocarme en mí y en cómo estoy yendo y el porcentaje es bastante alto", dijo Alcaraz, campeón en Roland Garros en este 2025.

Quiere su segundo título de US Open. Y le quedan los dos retos más importantes, los que se esperaban en el inicio: primero Novak Djokovic... y en una hipotética final el italiano Jannik Sinner. Dos partidos de tenis excelentes.

