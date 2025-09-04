Puede ser la clave de la semifinal entre Alcaraz y Djokovic: Ferrero explica por qué Carlos tiene ventaja

Juan Carlos Ferrero, entrenador del murciano, ha explicado por qué el horario del partido favorece al juego de su pupilo en lugar de al del balcánico.

Antes de saltar a la Billie Jean King Tennis Center para el entrenamiento de Carlos Alcaraz,Juan Carlos Ferrero ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la semifinal ante Novak Djokovic.

En primer lugar, y sabiendo que el otro puesto en la final se lo disputarán el italiano JannikSinner y el canadiense FelixAuger-Aliassime, el entrenador ha destacado el nivel de Carlitos como el mejor de su carrera hasta la fecha.

"Tenísticamente, siempre hemos sabido todos que era muy bueno, pero mentalmente lo estoy viendo mejor que nunca, a nivel de concentración y de solidez. En este torneo, está generando esa diferencia que siempre hemos considerado su gran potencial. Lo que más hemos trabajado con él es la constancia, evitar esos pequeños altibajos", ha explicado.

La última vez que ambos se enfrentaron fue en cuartos de final del Open de Australia con victoria para 'Nole', aunque en esta ocasión, gracias a que jugarán en el primer turno (no antes de las 21:00 hora española; 15:00 hora local de Nueva York) Alcaraz parte con cierta ventaja.

"Aquí las condiciones van a ser distintas. Allí fue de noche, lo que le benefició un poco. Si aquí se juega de día, creemos que nos puede favorecer más. No hay que obsesionarse con Novak, sino centrarse en el juego de Carlos: seguir como está jugando y llevarle al límite físicamente", ha explicado.

"Jugar de día permite acabar antes, descansar más y tener tiempo extra pensando en una posible final. De noche, creo que las condiciones benefician un poco a Novak, porque con el fresco la bola bota menos y su juego plano se adapta mejor", ha añadido.

A pesar de ello, Ferrero no se atreve a poner a Alcaraz como el claro favorito: "Con el mejor de la historia delante, no me atrevería a decir que Carlos sea favorito".