Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: horario y dónde ver en TV la semifinal del US Open

El murciano y el serbio se medirán este viernes por un puesto en la final del US Open. JannikSinner y FelixAuger-Aliassime, la otra semifinal.

Ocho meses después de los cuartos de final del Open de Australia, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se volverán a ver las caras.

Será la novena vez que ambos se enfrentan y, hasta la fecha, el balance es de cinco victorias para el serbio y tres para el murciano.

La Pista Arthur Ashe acogerá la primera semifinal masculina este viernes 5 de septiembre tras la final del dobles femenino entre Katerina Siniakova y Taylor Townsend ante Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe.

Empezará no antes de las 21:00 hora española (15:00 hora local de Nueva York) y precederá a la segunda semifinal, que medirá al italiano JannikSinner y al canadiense FelixAuger-Aliassime.

Al ser en el primer turno, tal y como señaló Juan Carlos Ferrero este miércoles, Alcaraz tiene una ligera ventaja sobre 'Nole'.

"Creo que jugar de noche beneficia a Djokovic por el hecho de que juega bastante más plano que nosotros. En la noche que está un pelín más fresquita, pues la bola no coge tanta altura, el bote es menos vivo, y todo eso creo que le va mejor a él. Y también, si ganas, hay más tiempo de recuperación para la final", señaló.

La semifinal del US Open entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se podrá seguir en directo por televisión a través de 'Movistar Plus+'.