Almeida afirma que hubo "alteraciones graves de seguridad" en el show de Rosalía en Callao

El contexto El Ayuntamiento de la capital está analizando si impone una multa a la artista, que paralizó la Gran Vía con la presentación de su nuevo álbum.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sostiene que "se produjeron alteraciones graves de seguridad" durante la presentación del nuevo disco de Rosalía, cuya aparición sorpresa colapsó el centro de la capital el pasado lunes, y que el Ayuntamiento está "estudiando qué es lo que hay que hacer".

Así se ha pronunciado este miércoles, a preguntas de la prensa sobre si el Consistorio multará a la cantante catalana. "Nos sentimos muy contentos de que Rosalía haya elegido la ciudad de Madrid y un lugar tan emblemático como la plaza de Callao para la presentación de su último álbum", ha afirmado el primer edil madrileño, que no obstante ha apuntado que "se pueden hacer las cosas de una manera diferente".

En este sentido, ha detallado que hubo que trasladar antidisturbios para que los peatones no estuvieran cruzando Gran Vía y "el atestado policial indica que se produjeron alteraciones graves de seguridad". "Es compatible que Rosalía presente y quiera presentarlo en Madrid" con que "esto se haga sin poner en peligro la integridad física de las personas", ha defendido el alcalde.

El atestado de la Policía Municipal, recoge Efe, detalla la movilización de varias unidades para desviar el tráfico, cerrar un acceso al Metro y contener a los asistentes que trataban de cruzar la calzada. El dispositivo policial, apunta la agencia, tuvo que actuar de urgencia ante la aglomeración de cientos de seguidores que acudieron al improvisado evento.

Almeida ha asegurado que el acto carecía de las autorizaciones necesarias y que, al congregar a más de 500 personas, podría haber requerido además comunicación previa a la Delegación del Gobierno.

"Estamos estudiando qué es lo que hay que hacer", ha dicho el político 'popular', que ha recordado que Madrid "es una ciudad acostumbrada a organizar grandes eventos" y que el Ayuntamiento "se pone siempre a disposición de los artistas", pero ha insistido en que este tipo de acciones deben celebrarse "sin poner en peligro la integridad física de las personas ni alterar la rutina de aquellos que utilizaban el transporte público y que se vieron perjudicados".

