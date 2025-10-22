Junts insta a Sánchez a hablar menos de cambio de horario y le pide que empiece a hablar de "la hora del cambio"

Los detalles Fuentes de Junts aseguran a laSexta que no se trata de un ultimátum, aunque adelantan que "en los próximos días pasarán cosas importantes". "O cambian ellos o cambiará la forma de Junts de hacer política en el Congreso", añaden.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reprochado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Ejecutivo centre el debate en el fin del cambio horario en lugar de abordar los "problemas reales" de los ciudadanos. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Nogueras ha ironizado con la reciente propuesta del Ejecutivo a la Unión Europea para eliminar el cambio de hora a partir de 2026. "Quizá habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio", le ha espetado a Sánchez la diputada catalana.

Nogueras ha acusado al líder socialista de intentar "envolverse con nuevas banderas" para desviar la atención. "Ya no le sirve de nada envolverse con la bandera palestina, ahora con la del cambio horario, para que no se hable de lo que realmente hace perder el sueño a muchísimas personas", ha afirmado.

En su intervención, la portavoz de Junts ha cuestionado las políticas del Gobierno en relación con los autónomos y el acceso a la vivienda. "¿Cuántos autónomos están siendo perseguidos para devolver las ayudas recibidas durante la covid? ¿Cuántos tendrán que bajar la persiana si siguen subiéndoles las cuotas y los impuestos? ¿Cuántos pisos públicos han construido en Cataluña?", ha preguntado al jefe del Ejecutivo. Nogueras ha asegurado al respecto que "mucha gente está hasta las narices" de no llegar a fin de mes mientras observa cómo "sus impuestos no van a mejorar el transporte o generar empleo digno", sino a "rescates, financiación ilegal de partidos, prostitución y fiestas".

Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido la gestión de su Gobierno y el papel de España en comparación con otros países de la Unión Europea. "Podemos estar orgullosos de lo que aquí se aprueba, también gracias al apoyo de su grupo parlamentario", ha respondido. El presidente ha argumentado que la "política útil" consiste en "escuchar a la gente, a la ciencia y plantear los debates donde corresponde, en este caso, en el Consejo Europeo". Además, ha afirmado no entender la oposición de Junts a la propuesta sobre el cambio horario y reiteró que el Ejecutivo busca una revisión definitiva del sistema horario para toda la ciudadanía española y europea.

Sánchez también ha reivindicado que su Gobierno es "el que más ha hecho por los trabajadores autónomos en la historia de la democracia". "Hoy hay más prestaciones sociales para los autónomos que cuando gobernaba la derecha", ha subrayado, garantizando que el Ejecutivo mantiene su compromiso con "levantar el quinto pilar del Estado del bienestar: la vivienda".

A raíz de estas palabras de Nogueras, fuentes de Junts aseguran a laSexta que no se trata de un ultimátum, aunque adelantan que "en los próximos días pasarán cosas importantes". "O cambian ellos o cambiará la forma de Junts de hacer política en el Congreso", añaden esas mismas fuentes, que defienden que, "como están ahora las cosas, no tienen recorrido", cuestionando así la viabilidad de la legislatura.

Por su parte, fuentes del Gobierno restan importancia a las declaraciones de Nogueras y creen que se trata de "un juego de palabras". Del mismo modo, creen en Moncloa que no creen posible que Junts apoye una hipotética moción de censura junto con el Partido Popular y Vox.

