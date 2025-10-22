Ahora

Enrico Cardile

El nuevo genio de Aston Martin analiza a Fernando Alonso: "Es intimidante porque..."

Enrico Cardile, director técnico de Aston Martin, dice que el piloto asturiano "tiene memoria fotográfica" y lo hace todo más fácil para el equipo.

Fernando AlonsoFernando AlonsoGetty

Fernando Alonso es la gran baza de Aston Martin para aspirar al mundial de la Fórmula 1 en 2026. Si le dan un coche competitivo, él estará arriba. Lo saben en la fábrica y lo sabe uno de los nuevos genios del equipo verde, Enrico Cardile, que alucina con la manera de trabajar que tiene el piloto español.

En el podcast oficial de la F1, Cardile analiza así a Fernando Alonso: "Tiene memoria fotográfica, me resulta intimidante cómo puede recordar cosas que yo ni siquiera podría haber pensado que eran importantes".

El bicampeón siempre ha demostrado que es mucho más que un piloto. Ha actuado de ingeniero y siempre está pendiente de la estrategia y de todo lo que se mueve alrededor del coche y del equipo. Es un activo muy valioso para la escudería verde, que espera dar la sorpresa con las nuevas normas.

Cardile también ha hablado de Lance Stroll. Reconoce que es diferente a Fernando: "Habla menos que él...".

Y le compara con un campeón de la competición: "Es más nítido, es como Kimi Raikkonen".

Para Aston Martin Fernando y Lance forman la pareja perfecta para asaltar el título. Y el año que viene, con Adrian Newey como ingeniero jefe, quieren empezar a escribir su historia en el Gran Circo.

Las 6 de laSexta

  1. Amama denuncia que las pruebas de cáncer borradas "siguen sin aparecer" y pide el cese del consejero: "Tenemos la verdad"
  2. Ayuso eleva su guerra con Sánchez a los tribunales por declarar la sede del Gobierno madrileño como Lugar de Memoria Democrática: "Es el 'francomodín'"
  3. Junts vuelve a amenazar con truncar la estabilidad al Gobierno: "Hablemos menos de cambios de horario y más de la hora del cambio"
  4. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  5. La Eurocámara inicia el proceso para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez
  6. Los secretos de Isabel Preysler al descubierto: del primer beso con Vargas Llosa a la obsesión por su nariz