El nuevo genio de Aston Martin analiza a Fernando Alonso: "Es intimidante porque..."

Enrico Cardile, director técnico de Aston Martin, dice que el piloto asturiano "tiene memoria fotográfica" y lo hace todo más fácil para el equipo.

Fernando Alonso es la gran baza de Aston Martin para aspirar al mundial de la Fórmula 1 en 2026. Si le dan un coche competitivo, él estará arriba. Lo saben en la fábrica y lo sabe uno de los nuevos genios del equipo verde, Enrico Cardile, que alucina con la manera de trabajar que tiene el piloto español.

En el podcast oficial de la F1, Cardile analiza así a Fernando Alonso: "Tiene memoria fotográfica, me resulta intimidante cómo puede recordar cosas que yo ni siquiera podría haber pensado que eran importantes".

El bicampeón siempre ha demostrado que es mucho más que un piloto. Ha actuado de ingeniero y siempre está pendiente de la estrategia y de todo lo que se mueve alrededor del coche y del equipo. Es un activo muy valioso para la escudería verde, que espera dar la sorpresa con las nuevas normas.

Cardile también ha hablado de Lance Stroll. Reconoce que es diferente a Fernando: "Habla menos que él...".

Y le compara con un campeón de la competición: "Es más nítido, es como Kimi Raikkonen".

Para Aston Martin Fernando y Lance forman la pareja perfecta para asaltar el título. Y el año que viene, con Adrian Newey como ingeniero jefe, quieren empezar a escribir su historia en el Gran Circo.