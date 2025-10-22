Jorge Lorenzo sorprende al analizar la crítica situación de Bagnaia en Ducati

El pentacampeón del mundo no cree que "sea toda la culpa de Bagnaia": "En Ducati sucede algo".

El nuevo cero sumado por PeccoBagnaia en el Gran Premio de Australia ha elevado al punto de ebullición la situación del italiano en Ducati.

De hecho, Marco Bezzecchi ya le ha superado en la clasificación y le separan más de 100 puntos de Alex Márquez, segundo clasificado, lo que le deja casi imposible la opción del subcampeonato.

En 'Duralavita', Jorge Lorenzo ha tratado de ponerse en la piel del '63' y ha señalado directamente al equipo de BorgoPanigale.

"Es una situación muy, muy delicada y no creo que toda la culpa sea de Pecco, como muchas personas están todavía diciendo", ha señalado.

El balear duda de que "sea toda la culpa de Bagnaia" y que se haya "olvidado" de pilotar, poniendo el foco en la moto.

"Porque un piloto con la capacidad de Pecco y con la regularidad de Pecco en los últimos tres años, que siempre estaba allí luchando por el podio, por la victoria. Ahora si se olvida de pilotar está luchando con las últimas posiciones. No creo que sea toda la culpa de Bagnaia. Allí sucede algo con la moto que no le da confianza en la mayoría de las condiciones", ha zanjado.