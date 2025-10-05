La reflexión de Sainz tras una de sus mejores carreras de la temporada: "Hemos sido los únicos..."

El madrileño firmó una carrera espectacular y consiguió puntuar después de partir desde el 'pitlane'. Sus dos últimas carreras, las mejores del año.

Carlos Sainz se ha ido del circuito de Marina Bay con una recompensa completamente inesperada. El piloto de Williams recibía durante la jornada del sábado la mala noticia de que iba a tener que salir desde el 'pitlane'. En un trazado como el de Singapur, salir tan atrás puede ser casi definitivo.

Sin embargo, Carlos no atendió a las predicciones que apuntaban lo complicado que era adelantar, confió en la remontada, y tras una carrera perfecta, se terminó metiendo en la zona de puntos. Tras la euforia del podio conseguido en Azerbaiyán, Sainz prolongó la buena dinámica con una actuación magnífica en Singapur.

Tras la carrera, Carlos reconoció el buen funcionamiento del Williams: "Con las malas noticias tras la clasificación, si desde el 13º podía aún pensar en los puntos, saliendo 18º tenía todavía menos esperanzas. Conseguimos sumar uno en un Singapur difícil, aburrido, en el que no pasó nada, pero teníamos tanto ritmo que pudimos remontar en la zona media, fuimos los únicos que lo conseguimos".

Sainz señaló la clave decisión que tomó con la escudería antes de la carrera y que terminó siendo decisiva: "Puse el blando al final y estaba volando con la evolución de la pista. La clave de mi carrera fue extender el medio y hacer que pareciera un duro".

"Tenía muy buen ritmo al final de ese ‘stint’ y luego encontramos un par de segundos más por vuelta con el blando", reconoció Carlos en unas declaraciones para los medios presente en Marina Bay.