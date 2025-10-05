Apoyando la raqueta en el suelo para evitar caerse: la tremenda imagen de Sinner tras perder en Shanghái

El italiano dejó una imagen muy preocupante aunque la razón de ella fueron solo calambres. Jannik tuvo que retirarse del Masters 1.000 de Shanghái.

Jannik Sinner ha dejado una de las imágenes más impactantes del fin de semana. El número dos del mundo ha tenido que abandonar en tercera ronda del Masters de Shanghái debido a la aparición de serios calambres que le han impedido seguir en su partido ante Tallon Griekspoor.

El partido se ha terminado con un marcador de 1-1 en sets y 3-2 en juegos en la tercera manga para el neerlandés. A pesar de la igualdad en el resultado, era tal la dureza de los calambres que Jannik se ha visto obligado a poner fin a su andadura en el torneo más importante de la gira asiática.

Apoyándose en la raqueta para evitar caer al suelo. Así ha sido la imagen que ha dejado el de San Cándido. Sin prácticamente poder andar. Terrible. Las condiciones en la capital china están siendo muy duras. Algo de lo que se han quejado muchos jugadores, incluido Djokovic, y que podrían haber provocado la baja de Sinner.

Tras este varapalo, el italiano pierde casi total opción de arrebatarle el número uno a Carlos Alcaraz hasta que acabe el año. El cuerpo de Jannik ha dicho basta después de, al igual que Alcaraz, unas semanas muy intensas de competición desde la vuelta en Cincinnati.