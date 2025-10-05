Un hombre mata a su pareja en Formentera

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

Los detalles La víctima, una mujer italiana de unos 50 años, ha sido presuntamente asesinada por su novio en un apartamento que tenían alquilado en Es Pujols.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de nacionalidad italiana por presuntamente matar su pareja, una mujer italiana de unos 50 años, en un apartamento que tenían alquilado en Es Pujols, Formentera, según informan medios locales.

Los hechos ocurrieron en torno a las 8:30 horas de este domingo, según ha indicado la Guardia Civil, cuando el hombre asestó dos puñaladas a su pareja que le provocaron la muerte.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado dos equipos del Instituto Armado de la comandancia de Mallorca para hacerse cargo de la investigación.

Otro detenido en Es Pujols por apuñalar a su pareja

Además, en la misma zona, una mujer de 35 años ha resultado herida grave por arma blanca a manos de su pareja, que ha sido detenida por la Guardia Civil y está a la espera de pasar a disposición judicial, según han informado desde el Instituto Armado y el '061'.

El aviso de este suceso ha tenido lugar a las 11:32 horas cuando, por causas que están siendo investigadas, el hombre, de 27 años, ha apuñado a la mujer, de 35. ambos de nacionalidad colombiana.

Debido a la gravedad de las heridas, la mujer sido trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 al Hospital Universitario Son Espases (HUSE), en Mallorca.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, serían 30 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 y 1.325 desde que comenzó a elaborarse la estadística de asesinatos por violencia de género en 2003.

'016', teléfono contra la violencia machista

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

