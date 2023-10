Batacazo absoluto de Aston Martin en el GP de México. Desde el viernes al domingo, el equipo de Silverstone tuvo su peor carrera de todo lo que llevamos del Mundial sin ritmo ni en tanda corta ni en tanda larga, y con además el abandono de los dos coches. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll pudieron llevar el coche sano y salvo a la bandera a cuadros.

Y Mike Krack, su jefe, ha reaccionado a todo lo que sucedió en el Hermanos Rodríguez. A lo que pasó en un asfalto al que llegaban con buena moral tras la prueba de EEUU, que terminó con una sonrisa por el buen ritmo de ambos coches, pero del que salen señalados de nuevo por el enorme bajón de rendimiento que han tenido desde Austria a esta parte.

Porque salvando la prueba de Países Bajos, el coche no ha ido bien ni donde debía ir bien. En pistas como Hungría y Singapur, señaladas como propicias para una gran actuación de Fernando Alonso y del equipo verde, no dieron el resultado esperado y no evidenciaron, ni de lejos, la grandes virtudes de un AMR23 que era el segundo mejor coche de la parrilla.

No saben qué harán en Brasil

Ahora ya no. Pero no solo es que no lo sean, sino que equipos como Williams, AlphaTauri, Alpine...y Haas lucieron más ritmo en México que un Aston Martin que, por momentos, pareció el coche más lento de todos cuantos rodaban en pista.

¿Qué versión del Aston Martin es la buena? ¿La de EEUU? ¿La de México? A saber, pero su jefe reconoce que saben por qué camino están andando.

"Cuando estas desorientado tan solo pruebas, y no haces nada con lógica. Pero no es el caso. Hablamos con los ingenieros y ya vemos las distintas opciones que tenemos", afirma.

Pero queda una semana para Brasil y son la gran incógnita hasta para sí mismos: "No sabemos qué especificación vamos a usar en Interlagos".

"En Austin estuvimos contentos, pero en México no estuvimos en el lugar esperado. Es importante saber qué haces, porque hay y habrá pistas con diferentes características", sentencia.

Alonso cae al quinto puesto

Con el cuarto lugar del Mundial completamente perdido, Fernando Alonso también ha caído al quinto puesto en la clasificación de pilotos. Y puede terminar más abajo de seguir el descenso de un Aston Martin que al comienzo del campeonato representaba el milagro y el camino a seguir.