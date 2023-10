Aston Martin ha tenido en el Gran Premio de México uno de sus fines de semana más difíciles del año. Y es que, a pesar de que 'a priori' las esperanzas eran buenas, finalmente nada más lejos de la realidad.

Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll se han visto obligados a retirar sus respectivos monoplazas cuando rodaban en las últimas posiciones. Además, por si fuera poco, Alonso podría pasar de pelear por la tercera posición a finalizar séptimo después de este abandono.

Sin embargo, los daños y el mal momento en el equipo británico no es tan alarmante ya que, tal y como demuestran las imágenes de Fernando Alonso en la salida, el ovetense no pudo hacer nada por esquivar los restos y la suciedad derivados del incidente entre 'Checo' Pérez y Charles Leclerc.

Algo que provocó daños en su monoplaza y que lastró por completo su rendimiento. Durante la bandera roja acontecida en la segunda mitad de carrera trataron de solucionar este problema, pero fue imposible. Por ello, en la vuelta 48 tuvo que abandonar por los daños causados por estos escombros.

Fernando Alonso caught debris in lap 1 from the crash of Perez and Leclerc which damaged his car and resulted in performance loss, the mechanics tried to repair the damage during the red flag but after the restart it got worse from lap to lap.

And from lap 41 onwards there were… pic.twitter.com/cWAej7VbdL